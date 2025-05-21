Врач Гайфутдинов: тремор рук у пожилых возникает из-за сахарного диабета

21 мая, 18:10Общество
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Высокое давление, сахарный диабет и стресс могут вызвать тремор рук у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
По его словам, на фоне переживаний у пожилых активизируется симпатическая нервная система. Плюс повышается давление и учащается сердцебиение, а также появляется боль за грудиной.
"В ответ на это возникает физиологическая реакция – тремор. Когда человек успокаивается, симптом стихает. Это защитная реакция организма", – объяснил врач.
Таким образом, гипертония, болезнь Паркинсона, патологии щитовидной железы и сахарный диабет часто становятся причинами тремора у пожилых. В то же время дрожь в руках нередко возникает, если проблемой страдал кто-то из родственников, заключил Гайфутдинов.
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