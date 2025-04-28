Врач Русакова: ягоды облепихи помогут пожилым нормализовать холестерин

28 апреля, 18:08Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что черника богата яркими пигментами – антоцианами. Они обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют преждевременному старению зрительного аппарата.
На малину стоит обратить внимание, потому что в ней много магния: он положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. К тому же ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием, а клетчатка в составе улучшает пищеварение.
В облепихе также есть омега-7 жирные кислоты, поддерживающие здоровье слизистых оболочек, которые с возрастом становятся более сухими, добавила она.
При этом врач предупредила, что в больших количествах употреблять ягоды не стоит: они содержат кислоты, которые могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт. К тому же они способны вызвать аллергию, поэтому порция ягод не должна превышать 200 граммов в сутки, заключила Русакова.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала бананы, манго и хурму самыми опасными фруктами для пожилых. Они слишком сладкие и высококалорийные, что опасно при ожирении и сахарном диабете.