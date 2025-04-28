Врач Русакова: ягоды облепихи помогут пожилым нормализовать холестерин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она пояснила, что черника богата яркими пигментами – антоцианами. Они обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют преждевременному старению зрительного аппарата.

На малину стоит обратить внимание, потому что в ней много магния: он положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. К тому же ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием, а клетчатка в составе улучшает пищеварение.



(жировой – Прим. ред.) обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина.

Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В свою очередь, облепиха полезна тем, что нормализует липидныйобмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина.

В облепихе также есть омега-7 жирные кислоты, поддерживающие здоровье слизистых оболочек, которые с возрастом становятся более сухими, добавила она.

При этом врач предупредила, что в больших количествах употреблять ягоды не стоит: они содержат кислоты, которые могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт. К тому же они способны вызвать аллергию, поэтому порция ягод не должна превышать 200 граммов в сутки, заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала бананы, манго и хурму самыми опасными фруктами для пожилых. Они слишком сладкие и высококалорийные, что опасно при ожирении и сахарном диабете.