Форма поиска по сайту

Новости

29 апреля, 04:29

Политика

В Госдуме предложили увеличить максимальные лимиты социальных налоговых вычетов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме подготовили законопроект о повышении предельных размеров социальных налоговых вычетов на лечение и образование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас механизм вычета позволяет гражданам возвращать 13% от суммы расходов на социальные услуги в рамках установленных лимитов. На данный момент потолок для расчета вычета за обучение составляет 110 тысяч рублей (к возврату – 14,3 тысячи рублей), а за лечение и покупку медикаментов – 150 тысяч рублей (к возврату – 19,5 тысячи рублей).

Законопроект предполагает существенное увеличение этих планок: лимит на медицинские услуги вырастет до 300 тысяч рублей, а на образовательные – до 200 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую смогут получить налогоплательщики, составит 39 тысяч рублей за лечение и 26 тысяч рублей за обучение.

Авторы инициативы рассматривают налоговые вычеты как один из наиболее эффективных инструментов социальной защиты, однако их реальная помощь ощутима лишь при регулярной индексации.

Необходимость пересмотра лимитов парламентарии связывают со стремительным удорожанием жизни и значительным расширением сектора платных медицинских и образовательных услуг, которые становятся все более обременительными для семейных бюджетов россиян.

Ранее в Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%. Поводом для инициативы стала прошедшая 1 апреля индексация на уровне 6,8%. По мнению авторов инициативы, такое повышение не соответствует реальной инфляционной нагрузке на граждан России.

политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика