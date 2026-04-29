Онлайн-продажи книг Остера выросли почти в 40 раз

За последнюю неделю онлайн-продажи книг писателя Григория Остера, чьи "Вредные советы" решил проверить Следственный комитет, выросли почти в 40 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов "Читай-город".

В целом продажи книг Остера выросли в 7,6 раза, в том числе в офлайн-магазинах – в 6 раз. Речь идет о сотнях проданных экземпляров только за последние несколько дней.

Интерес подтверждается и ростом активности пользователей на сайте сети: за неделю число поисковых запросов увеличилось в 10 раз. Лидерами продаж стали "Вредные советы" Остера в разных изданиях.

21 апреля стало известно, что в СК решили проверить цикл книг "Вредные советы" на сомнительные с педагогической точки зрения установки. При этом в Госдуме призывали Остера, покинувшего РФ, отказаться от российских наград. Уточнялось, что писатель допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет на постановки на русском языке в латвийском кукольном театре.

