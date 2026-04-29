Новости

29 апреля, 09:59

Культура

Онлайн-продажи книг Остера выросли почти в 40 раз

Фото: depositphotos/iakovenko123

За последнюю неделю онлайн-продажи книг писателя Григория Остера, чьи "Вредные советы" решил проверить Следственный комитет, выросли почти в 40 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов "Читай-город".

В целом продажи книг Остера выросли в 7,6 раза, в том числе в офлайн-магазинах – в 6 раз. Речь идет о сотнях проданных экземпляров только за последние несколько дней.

Интерес подтверждается и ростом активности пользователей на сайте сети: за неделю число поисковых запросов увеличилось в 10 раз. Лидерами продаж стали "Вредные советы" Остера в разных изданиях.

21 апреля стало известно, что в СК решили проверить цикл книг "Вредные советы" на сомнительные с педагогической точки зрения установки. При этом в Госдуме призывали Остера, покинувшего РФ, отказаться от российских наград. Уточнялось, что писатель допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет на постановки на русском языке в латвийском кукольном театре.

Читайте также


культура

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

