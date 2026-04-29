Телеведущая Тодоренко рассказала о льготах для многодетных, которыми пользуется

Телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем певцом Владом Топаловым воспитывает троих детей, рассказала, что льготы для многодетных семей очень помогают ей в повседневной жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что одна из наиболее полезных льгот, которыми она пользуется, – бесплатная молочная кухня. Кроме того, Тодоренко назвала дошкольные подготовительные курсы и бесплатный проезд.

"Каждое утро мы со старшим сыном ездим на электробусе в школу на подготовительные курсы. И за пользование транспортом не нужно платить. За это тоже большое спасибо", – рассказала она.

Тодоренко объяснила, почему пользуется для поездок по городу именно электробусом – она считает, что должна объяснить детям, что такое общественный транспорт и как им пользоваться.

Певица призналась, что изначально у нее не было "Карты москвича" и она платила за проезд, однако сын сделал ей замечание, напомнив, что их семья многодетная, а значит, проезд для них бесплатный. После этого она оформила карту.

Ранее сообщалось, что актер Александр Ильин – младший, известный по роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Его супруга разместила фотографии, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки.