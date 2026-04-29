ФСБ задержала готовившего теракты в Крыму россиянина

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего россиянина, который готовил теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что мужчина планировал совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) в интересах спецслужб Украины.

По данным ФСБ, фигурант получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания предполагаемой жертвы и определил способ камуфлирования СВУ. После теракта он по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

У мужчины изъяли радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 килограмма, а также взрывчатку и устройства иностранного производства для сборки еще двух взрывных устройств.

Сам задержанный признался, что был завербован в 2025 году украинскими спецслужбами под псевдонимом Хан. У мужчины провели обыск в присутствии его родных. Он объяснил им, что согласился работать на Киев из-за денег.

Ранее российские спецслужбы пресекли действия россиянина, планировавшего теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Уроженец украинского города Ладыжин, проживая в области, связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.