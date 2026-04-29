Новости

Новости

29 апреля, 11:04

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани увеличилось до 9

Фото: телеграм-канал "Актуально Астрахань"

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани увеличилось до 9, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.

На месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи. 7 человек доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. В их числе оказалась 16-летняя девушка. Все пациенты проходят необходимые диагностические исследования и получают медицинскую помощь в полном объеме.

При этом один из пострадавших получил травмы легкой степени тяжести. Он не нуждается в госпитализации и направлен на амбулаторное наблюдение.

Авария произошла 29 апреля. Водитель маршрутного такси 1994 года рождения проехал перекресток на красный свет, а затем врезался в автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился человек 1981 года рождения. В результате маршрутка с пассажирами опрокинулась.

