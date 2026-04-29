29 апреля, 11:52

Транспорт
Юрист Сбитнев: ущерб автомобилю из-за непогоды покрывается только полисом КАСКО

Фото: 123RF.com/justoomm

Гражданин может получить компенсацию за упавшее на машину дерево только при наличии полиса добровольного страхования (КАСКО), заявил преподаватель кафедры гражданского права МГЮА Виталий Сбитнев в беседе с Агентством "Москва".

Полис обязательного страхования ОСАГО не покрывает такой ущерб, так как он защищает лишь гражданскую ответственность собственника перед третьими лицами, отметил юрист.

"Когда в период непогоды на автомобиль упало дерево, при наличии КАСКО владелец имеет право обратиться в страховую организацию за возмещением убытков в связи с наступлением страхового случая", – прокомментировал он.

Как правило, в полисе предусмотрено возмещение, если инцидент произошел в ходе стихийного бедствия. В ряде соглашений прямо указывается случай падения дерева.

При этом возможны две ситуации, когда автомобиль пострадал от падения дерева – либо из-за погоды, без вины третьих лиц, либо в случае вины третьих лиц, из-за ненадлежащего содержания двора управляющей компанией (УК) или умышленных действий других лиц.

Пострадавшему нужно зафиксировать повреждения, государственный регистрационный знак автомобиля, общую картину происшествия, а также попробовать найти свидетелей. Если дерево упало по вине третьих лиц, то нужно также обратиться в полицию. После получения акта осмотра нужно направить его в УК с требованием возместить убытки.

"В случае неудовлетворения требований во внесудебном порядке следует подать иск в суд", – сказал Сбитнев.

Ранее из-за непогоды только на территории Московской области упало свыше 1 400 деревьев. Инциденты происходили в 35 городских округах региона. Также были зарегистрированы повреждения 514 автомобилей в 33 муниципальных образованиях, а в 2 – произошло отключение энергоснабжения. Кроме того, 7 человек пострадали в результате падений деревьев, но погибших нет.

транспорт авто погода

