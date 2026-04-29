29 апреля, 12:57

Происшествия

Автобус врезался в машину дорожных служб на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва на дорогах"

Рейсовый автобус врезался в машину дорожных служб на Варшавском шоссе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в мессенджере MAX.

ДТП случилось в районе дома 266. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее прикрытие дорожных работ.

В результате аварии пострадали 2 пассажира автобуса. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Ранее ДТП произошло с легковым автомобилем Volkswagen Touareg и микроавтобусом Fiat Ducato на 107-м километре трассы "Дон" в Подмосковье. На место инцидента оперативно прибыли работники СП ПСЧ – 220 Мособлпожспас совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы. При аварии пострадали 10 человек, из них 6 госпитализированы, 1 транспортируют вертолетом санавиации.

