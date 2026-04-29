Рейсовый автобус врезался в машину дорожных служб на Варшавском шоссе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в мессенджере MAX.

ДТП случилось в районе дома 266. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее прикрытие дорожных работ.

В результате аварии пострадали 2 пассажира автобуса. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

