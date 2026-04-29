Улица имени Владимира Жириновского появится в Уфе

Депутаты горсовета Уфы утвердили решение присвоить новой улице имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Решение было принято на заседании совета, которое транслировалось в соцсети "Вконтакте".

По словам замглавы администрации Ильдара Хабибуллина, новая улица Жириновского появится в Демском районе города. Переименование будет приурочено к 80-летию со дня рождения политика. За присвоение нового названия проголосовали 28 из 29 депутатов.

Местные жители также имели возможность высказать свое мнение по поводу данной инициативы. В марте администрация города запустила соответствующее голосование, призвав горожан выразить свою позицию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и основатель ЛДПР состояли в очень содержательном диалоге. По его словам, Путин очень уважал Жириновского, а их общение было интересно им обоим. Политические и человеческие качества политика ценили не только парламентарии, но и многие граждане России.

