Прокуратура организовала проверку после массовых отключений электричества в Подмосковье

Прокуратура проведет проверку в связи с массовыми отключениями электроснабжения в Подмосковье в условиях непогоды, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Соответствующее поручение было дано прокурором Московской области Сергеем Забатуриным городским и районным прокурорам.

Ведомство оценит масштабы и последствия перебоев с коммунальными услугами. При необходимости будет инициировано введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Также в ходе проверки особое внимание поручено обратить на своевременность и полноту мер, принятых местными органами власти по устранению аварийных ситуаций, в том числе обеспечение населения питьевой водой, продуктами, предметами первой необходимости, а также расчистку дорог.

Вместе с тем прокуроры проверят достаточность аварийных и ремонтных бригад, наличие передвижных источников питания, оперативность реагирования и слаженность действий всех служб.

Кроме того, будет дана оценка полноте исполнения плановых мероприятий по расчистке лесосек и просек вдоль линий электропередачи. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам в прокуратуре действует горячая линия по номеру 8 (916) 240-31-28.

Жители ряда муниципалитетов Подмосковья остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий 27 апреля. Особое внимание власти региона уделили наиболее пострадавшим округам: Раменскому, Домодедовскому, Дмитровскому и Чеховскому.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.