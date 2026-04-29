Аналитик Берн: король Швеции перешел черту, встретившись с Зеленским

Король Швеции Карл XVI Густав, встретившись с украинским лидером Владимиром Зеленским, перешел красную черту. Такое мнение на SwebbTV выразил аналитик Ларс Берн.

"Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора", – заявил журналист.

Аналитик также подчеркнул, что миллиарды, потраченные на Украину, лишь ухудшают ситуацию с безопасностью Швеции, настраивают Россию против нее и обостряют неприязнь. При этом, отметил Берн, никто во всей политической элите даже не осмеливается об этом заговорить.

Король Швеции посетил Украину с визитом 17 апреля. Встреча с Зеленским состоялась во Львове. Данный визит стал для монарха первым посещением Украины за последние 14 лет.