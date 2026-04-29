Столичные психологи провели тренинги для почти 200 тыс выпускников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ

С января по март, в преддверии ОГЭ и ЕГЭ, московские психологи провели тренинги для почти 200 тысяч учеников выпускных классов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с тем для родителей был организован цикл лекций о воспитании подростков, которые посетили более 25 тысяч человек.

Ракова отметила, что жизнь современных детей очень насыщенна. Учеба, общение и огромные потоки информации формируют интенсивный ритм и социальную нагрузку. По ее словам, город делает все, чтобы создать для учеников комфортную и доверительную среду, для чего совершенствуется система психологической помощи, а работа специалистов становится более проактивной.

Она добавила, что поддержка особенно важна в период выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов, поскольку даже при качественной подготовке многие испытывают волнение, которое может помешать показать реальный уровень знаний.

Так, 28 апреля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялась встреча родителей и психологов "Подросток: инструкция по применению". В ней приняли участие почти 10 тысяч родителей – очно и дистанционно. Эксперты рассказали, почему в подростковом возрасте меняется поведение ребенка, какие проявления связаны с естественной физиологией и психологией взросления, а какие – с влиянием семьи и социума.

Вместе с тем в апреле более 15 тысяч родителей стали слушателями проекта "Московский психологический лекторий". Столичные психологи прочитали для них лекции в преддверии экзаменов, рассказав о четырех основных критериях успешной сдачи: предметная готовность, план действий, внутреннее спокойствие и поддержка близких.

В московских школах работают более 2,5 тысячи психологов. Все специалисты регулярно повышают квалификацию, обновляют знания и участвуют в супервизиях, где обмениваются опытом. В школах психологи проводят десятки тысяч консультаций и занятий с детьми, родителями и педагогами.

Ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов призвал увеличить количество школьных психологов. Он отметил, что в настоящий момент фракция готовит законопроект по противодействию травле в учебных заведениях и что для этого, а также для профилактики чрезвычайных случаев в школе, нужны психологи.