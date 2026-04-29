29 апреля, 10:09

Общество

Пожилые москвичи примут участие в научном исследовании о долголетии

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пожилые москвичи, участвующие в проекте "Московское долголетие", присоединятся к масштабному научному исследованию о возрастных изменениях и долгожительстве. Его проведет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В столице создана развитая инфраструктура для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Большой ее частью являются центры московского долголетия, которые объединяют удобные локации, сервисы и занятия для старшего поколения. В столице быстрыми темпами растет средняя продолжительность жизни, которая уже превысила 80 лет", – отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он призвал развивать не только инфраструктуру, но и долголетие с научной точки зрения. Филиппов уточнил, что в "Московском долголетии" проводится работа, в которой задействованы более 70 ученых.

Исследование призвано изучить биологические механизмы старения и разработать панель биомаркеров, которая поможет комплексно оценивать возрастные изменения. Проект стартовал в прошлом году и завершится в конце 2027-го.

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Алексей Москалев пояснил, что благодаря результатам исследования можно будет сформировать научно обоснованную систему биомаркеров старения и разработать новые подходы к оценке состояния организма. Итоги проекта лягут в основу для выработки персонализированных рекомендаций по поддержанию здоровья и продлению долголетия.

Участники исследования получат персональные результаты, которые помогут им скорректировать образ жизни и повысить ее качество.

Кроме того, консультативно-диагностическом центре Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского горожанам старшего поколения предложат пройти стандартную лабораторную диагностику. Участие в ней бесплатное.

Ранее Сергей Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения. По его словам, столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

обществогород

Главное

