29 апреля, 15:29

Город

В Москве обновили деревянный настил возле памятника Петру I

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили деревянный настил около памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" императору Петру I в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели работы по замене деревянного настила на площадке у основания памятника Петру I, который был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, решение о ремонте было принято из-за износа старого настила, который частично утратил прочность покрытия из-за погодных условий. В рамках работ специалисты заменили деревянные лаги, обработали брус защитным составом и отремонтировали перильные ограждения.

Всего сотрудники коммунальных служб заменили деревянное покрытие на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В работах была задействована спецтехника.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении монтажа отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов. При этом элементы главного креста весят до 50 килограммов.

"Новости дня": реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных завершат в 2027 году

