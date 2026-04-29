В Москве обновили деревянный настил возле памятника Петру I

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили деревянный настил около памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" императору Петру I в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели работы по замене деревянного настила на площадке у основания памятника Петру I, который был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, решение о ремонте было принято из-за износа старого настила, который частично утратил прочность покрытия из-за погодных условий. В рамках работ специалисты заменили деревянные лаги, обработали брус защитным составом и отремонтировали перильные ограждения.

Всего сотрудники коммунальных служб заменили деревянное покрытие на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В работах была задействована спецтехника.

