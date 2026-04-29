Три пункта пропуска на границе РФ и КНР не будут работать в майские праздники

Три пункта пропуска на российско-китайской границе временно перестанут работать на майских праздниках, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Уточняется, что на смешанном пункте пропуска "Нижнеленинское" объявлены выходными днями 1, 3, 9 и 10 мая. В эти же дни не будет работать пункт "Покровка". На пункте "Амурзет" выходными стали 9 и 10 мая.

При этом все железнодорожные и морские пункты пропуска на Дальнем Востоке в майские праздники будут работать в обычном режиме.

Ранее Китай возглавил рейтинг самых популярных зарубежных направлений среди россиян на майские праздники. Спрос на экскурсии в КНР увеличился на 121% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В число наиболее востребованных городов вошли Пекин и Шанхай, на которые приходится около 75% всех заказов. Туристов привлекают как знаковые китайские достопримечательности, так и локальная гастрономия.

