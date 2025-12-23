Форма поиска по сайту

23 декабря, 19:02

Транспорт

Время ожидания для легковых машин на границе РФ и Польши достигло 2 часа

Фото: ТАСС/AP/Roman Baluk

Время ожидания для легковых автомобилей в пункте пропуска Гжехотки на границе России и Польши составляет 2 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пограничной стражи Польши.

Информация о заторе появилась в телеграм-канале SHOT. Сообщалось, что жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, едут в Россию на праздники. По данным СМИ, некоторые застрявшие европейцы ждут проезда якобы более суток. А причиной затора назвали серьезные досмотры со стороны польских таможенников.

По словам представителя польской погранстражи, быстрее через границу проезжают автобусы. Он также подтвердил, что в последние дни число туристов, направляющихся в РФ, выросло из-за новогодних и рождественских праздников.

Ранее Владимир Путин объяснил заторы из фур на границе с Казахстаном. По его словам, они связаны с борьбой с нелегальным импортом.

Президент подчеркнул, что страны имеют общее таможенное пространство, общий рынок и свободное движение капиталов и товаров, однако каждая фура должна иметь определенный набор документов. При этом, как отметил Путин, грузовики без документов "просто прут на таможенную территорию" России.

В свою очередь, в ФТС напомнили об отсутствии проверочных мероприятий на границе России и Казахстана. Таможенники также не влияют на прохождение через пункты пропуска транспорта.

