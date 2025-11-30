Литва попросила ЕК помочь вернуть из Белоруссии застрявшие на границе фуры

Фото: ТАСС/Денис Викторов

МИД и Минтранс Литвы попросили Еврокомиссию помочь вернуть из Белоруссии застрявшие у границы фуры. Об этом сообщает ТАСС.

Как указывается в заявлении, Вильнюс разрабатывает пакет национальных санкций в отношении Минска.

"Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров", – отмечается в сообщении.

29 октября литовские власти объявили о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене объясняла такой шаг приоритетом безопасности граждан. Она также указала, что некие угрозы исходят именно из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

Затем советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что Минск отказался пропустить в Литву застрявшие на границе в Белоруссии литовские фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны.

Спустя время 1,1 тысячи грузовиков были перемещены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Позднее белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране.

Однако позже белорусский лидер после обращения Вильнюса поручил министерству иностранных дел республики организовать переговоры о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

