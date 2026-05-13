13 мая, 17:17

Политика

ГД приняла закон, упрощающий порядок отстранения от управления авто в пьяном виде

Фото: ТАСС/Олег Елков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который упрощает отстранение от управления автомобилем в пьяном виде.

Сейчас сотрудникам полиции при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от 3 до 5 процессуальных документов. В их числе, например, протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также:

  • протокол направления на медицинское освидетельствование;
  • протокол об административном правонарушении;
  • протокол задержания транспортного средства.

Инициатива предлагает внести изменения в статьи "Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения" и "Задержание транспортного средства".

Предусматривается как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность проставления соответствующей отметки. Она может делаться в акте свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении.

Такие же изменения касаются задержания транспортного средства. Запись об этом может быть сделана в протоколе о правонарушении или в определении о возбуждении дела.

Сокращение количества процессуальных документов не только позволит сэкономить около 33,6 тысячи рабочих часов в год, но и сократит финансовые затраты, которые нужны для приобретения бланочной продукции.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

