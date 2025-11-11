Лукашенко поручил организовать переговоры по возобновлению работы КПП на границе с Литвой

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел республики организовать переговоры о возобновлении полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой после обращения Вильнюса. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что в своем обращении литовская сторона предложила варианты урегулирования ситуации на границе, после чего председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, глава МИД Максим Рыженков и руководитель КГБ Валерий Тертель подготовили доклады, темы которых касались как ситуации на белорусско-литовской границе, так и на белорусско-польской.

Ознакомившись с ними, Лукашенко принял соответствующее решение, указав, что в переговорах должны участвовать представители Литвы, ответственные за пограничные вопросы. Также он поручил госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу обеспечить межведомственную координацию и оказать помощь в проведении процесса.

В конце октября Вильнюс закрыл автомобильную границу с Белоруссией на месяц, объяснив шаг приоритетом безопасности граждан. Причем власти Литвы подчеркивали, что некие угрозы исходят именно из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

Затем советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что Минск отказался пропустить в Литву застрявшие на границе в Белоруссии литовские фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны.

Спустя время 1,1 тысячи грузовиков были перемещены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Позднее Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране.

Он объяснил, что Минск вынужден платить 120 евро в сутки за услуги охранников. Глава Белоруссии призвал Вильнюс заплатить за охрану и забрать автомобили с грузом.

