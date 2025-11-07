МВД Литвы заявило об отказе Минска пропустить застрявшие на границе фуры

Фото: depositphotos/BIG_TAU

Минск отказался пропустить в Литву застрявшие на границе в Белоруссии литовские фуры. Об этом сообщил советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас, слова которого приводит издание BNS.

Баярунас отметил, что речь идет о возможности проезда литовских большегрузов через контрольно-пропускной пункт в районном центре "Шальчининкай".

22 октября аэропорт Вильнюса приостанавливал свою работу из-за десятков метеорологических зондов. По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву.

Спустя некоторое время Литва закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения были названы метеозонды.

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Вильнюс принял это решение в одностороннем порядке. Более того, Литва не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.