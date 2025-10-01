Luwang: водитель провел почти сутки в пробке из-за праздников в Китае

Фото: 123RF/altitudevisual

Водитель в Китае, который поехал в родной город на общенациональные праздники, почти сутки провел в пробке, сообщает новостной портал Luwang.

В этом году с 1 по 8 октября в Китае проходит "золотая неделя" – общенациональные каникулы, которые посвящены основанию Китайской Народной Республики (1 октября 1949 года). С вечера 30 сентября многие автомагистральные дороги окрасились в "темно-коричневый цвет", а к утру 1 октября интенсивность движения не изменилась.

Водители делились происходящим на дороге в социальных сетях, например, кто-то проехал 200 километров за 5 часов. Однако мужчина по имени Ян рассказал, что отпросился с работы и выехал из Ханчжоу в свой родной город Тайань в 13:00. Он ехал по скоростной дороге Пекин – Шанхай, общее расстояние занимает 800 километров, и обычно путь занимает 9 часов.

Ян отметил, что заложил на дорогу 12 часов, однако пробки начались уже в Ханчжоу. По его словам, машин было больше, чем во время празднования Китайского Нового года. Мужчина был вынужден двигаться с постоянными остановками, поездка в итоге заняла 21 час.

"В следующий раз лучше поеду на скоростном поезде", – заключил мужчина.

Отмечается, что общенациональные каникулы каждый год становятся колоссальной нагрузкой в первую очередь на транспортную инфраструктуру КНР, поскольку миллионы жителей страны активно путешествуют по Китаю и за границей.

