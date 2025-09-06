Движение транспорта ограничат в районе Дербеневской улицы с 8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат в районе улицы Дербеневская с 8 сентября по 3 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей. В районе дома 7/2 по 2-му Кожевническому переулку будет перекрыта одна полоса.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение на съезде с Пироговского шоссе на улице Угольная в Мытищах закрыто с 22:00 5 сентября до 22:00 7 сентября. Временные ограничения связаны с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия. В период их действия выезд будет осуществляться по Олимпийскому проспекту через улицу Силикатная.

Кроме того, движение на некоторых улицах в центре Москвы будет перекрыто в выходные, 6–7 сентября из-за крестного хода. С 17:00 6 сентября до 06:00 7 сентября автомобилисты, направляющиеся в сторону улицы Хамовнический Вал, не смогут проехать по Лужнецкому проезду. Ограничения коснутся участка от улицы 10-летия Октября до Хамовнического Вала.