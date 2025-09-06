Движение на съезде с Пироговского шоссе в Мытищах перекроют до вечера 7 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на съезде с Пироговского шоссе на улице Угольная в Мытищах закрыли с 22:00 5 сентября до 22:00 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Временные ограничения связаны с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия. В период их действия выезд будет осуществляться по Олимпийскому проспекту через улицу Силикатная.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение на некоторых улицах в центре Москвы будет перекрыто в выходные, 6–7 сентября из-за крестного хода. С 17:00 6 сентября до 06:00 7 сентября автомобилисты, направляющиеся в сторону улицы Хамовнический Вал, не смогут проехать по Лужнецкому проезду. Ограничения коснутся участка от улицы 10-летия Октября до Хамовнического Вала.

Также движение ограничат в субботу, 6 сентября, из-за проведения парада ретротранспорта. С 08:30 до 11:30 нельзя будет проехать по участкам Садовнического проезда, с 11:00 до 12:00 (краткосрочно) – в Садовническом и Устьинском проездах, по Большому Устьинском мосту, Яузскому и Покровскому бульварам, с 11:00 до 18:00 – по Чистопрудному бульвару и в Белгородском проезде.