03:27

Транспорт

Движение транспорта на участке Отрадной улицы ограничат с 8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на участке улицы Отрадная будет ограничено с 8 сентября до 25 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Временно будет недоступна для движения одна полоса на участке дороги улицы Отрадная в районе дома 14. Также здесь временно запретят парковку.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение в центре Москвы будет ограничено до 8 сентября из-за подготовки к музыкальному конкурсу "Интервидение". В эти дни для автомобилистов будет перекрыта крайняя правая полоса.

Кроме того, водители, направляющиеся в Подмосковье, также будут вынуждены выбирать пути объезда с 3 по 8 сентября.

транспортгород

