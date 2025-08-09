Движение на улицах Пивченкова и Олеко Дундича ограничат до 30 августа 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича будет ограничено до 30 августа 2026 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. В период с 8 августа 2025 года до 30 августа 2026 года на улице Пивченкова от дома 7 до дома 9 и улице Олеко Дундича от дома 34 до дома 34, строения 1, для движения будет недоступна одна полоса и запрещена парковка.

Ранее столичные Дептранс сообщил, что движение транспорта будет ограничено на улице Талдомская с 9 августа до 10 сентября. Временные ограничения связаны с проведением строительных работ.

В период с 9 до 31 августа для проезда будет закрыт участок улицы Талдомская в районе дома 5. С 9 августа по 10 сентября для движения будет недоступна одна полоса на участке дороги на улице Талдомская в районе дома 3.