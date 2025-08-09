Движение транспорта ограничат на Талдомской улице с 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта будет ограничено на улице Талдомская с 9 августа до 10 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением строительных работ. В период с 9 до 31 августа для проезда будет закрыт участок улицы Талдомская в районе дома 5. С 9 августа по 10 сентября для движения будет недоступна одна полоса на участке дороги на улице Талдомская в районе дома 3.

В Дептрансе просят водителей заранее планировать маршруты в связи с временными ограничениями.

Ранее в ведомстве сообщили, что движение автотранспорта было ограничено на участке Бережковской набережной до 20 августа. Для движения недоступна одна полоса в районе площади Евразии. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Также до 31 декабря 2025 года движение будет ограничено на участках улицы Онежская. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Для движения перекроют одну–две полосы на участках улицы Онежская и местных проездов.