Движение транспорта на участке Бережковской набережной ограничено до 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта ограничено на участке Бережковской набережной до 20 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Для движения недоступна одна полоса в районе площади Евразии. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Ранее Дептранс сообщил об изменении схемы движения на 2-й Новорублевской улице с 20 августа. Сейчас на участке организовано двустороннее движение, которое проходит в оба направления между Новорублевской улицей и Обводным шоссе. Но с 20 августа автомобилисты смогут проехать только от Новорублевской улицы до Обводного шоссе.

Также было ограничено движение в Андроньевском проезде до 30 августа. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ и затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.