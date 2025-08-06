Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения изменится на 2-й Новорублевской улице в Москве с 20 августа, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент на участке организовано двустороннее движение, которое проходит в оба направления между Новорублевской улицей и Обводным шоссе. Однако с 20 августа автомобилисты смогут проехать только от Новорублевской улицы до Обводного шоссе.

Кроме того, на 2-й Новорублевской улице создадут 53 парковочных места, шесть из которых будут обустроены для инвалидов.

Между тем с 7 по 11 августа автомобилисты не смогут проехать по боковому проезду Садового кольца рядом с домом 1 у Кудринской площади. Ограничения будут действовать с 22:00 7 августа до 10:00 11 августа в связи с празднованием Дня физкультурника. Водителей призвали заранее планировать маршрут.