Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 04:27

Транспорт

Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничили до 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта в районе Открытого шоссе было ограничено с 21 июля по 3 октября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей. На участках Открытого шоссе и местных проездов для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее в ведомстве сообщили, что до 25 декабря движение автотранспорта будет ограничено на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству городской парковки.

Также до 15 октября ограничено движение на улице Металлургов. Напротив домов 58/1 и 60 для авто будут недоступны 1–2 полосы.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика