22 июля, 04:27Транспорт
Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничили до 3 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение автотранспорта в районе Открытого шоссе было ограничено с 21 июля по 3 октября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей. На участках Открытого шоссе и местных проездов для движения будет недоступна одна полоса.
Ранее в ведомстве сообщили, что до 25 декабря движение автотранспорта будет ограничено на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству городской парковки.
Также до 15 октября ограничено движение на улице Металлургов. Напротив домов 58/1 и 60 для авто будут недоступны 1–2 полосы.