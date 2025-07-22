Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничили до 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта в районе Открытого шоссе было ограничено с 21 июля по 3 октября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей. На участках Открытого шоссе и местных проездов для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее в ведомстве сообщили, что до 25 декабря движение автотранспорта будет ограничено на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству городской парковки.

Также до 15 октября ограничено движение на улице Металлургов. Напротив домов 58/1 и 60 для авто будут недоступны 1–2 полосы.