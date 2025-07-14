Движение ограничат на дороге к аэропорту Внуково с 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта будет ограничено на подъездной дороге к аэропорту Внуково с 14 июля до 25 декабря, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по обустройству городской парковки и будут действовать на подъездной дороги к аэропорту Внуково в районе улицы 2-й Рейсовой, дома 1Б. Движение ограничат по одной полосе.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участках улицы Металлургов до 15 октября. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ.

Также для передвижения до 20 ноября будет недоступна одна полоса на участках Крымского моста в Москве. Это связано с ремонтом на данном участке дороги.