Движение на Крымском мосту в Москве временно ограничат с 1 июля

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На участках Крымского моста в Москве с 1 июля по 20 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 1 июля по 30 сентября одну из трех полос закроют в каждом направлении на участке от дома 53/2, строение 2 по улице Остоженка до дома 10, корпус 1 по Крымской набережной. После, с 30 сентября по 20 ноября, одну из трех полос закроют на внешней стороне.

Кроме того, в центре Москвы будут действовать ограничения, связанные с проведением бала выпускников. В субботу, 28 июня, с 08:00 на сутки закроют проезд по улице Ильинке от улицы Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Также с 15:00 до 19:30 водители не смогут воспользоваться крайней правой полосой на участке Моховой улицы, а с 00:00 субботы до окончания мероприятий парковка на участке улицы Ильинки будет запрещена.