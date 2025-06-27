Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 07:30

Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат в связи с проведением бала выпускников

Движение в центре Москвы ограничат в связи с проведением бала выпускников

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Движение в центре Москвы ограничат в связи с проведением бала выпускников. В субботу, 28 июня, с 08:00 на сутки закроют проезд по улице Ильинке от улицы Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Также с 15:00 до 19:30 автомобилисты не смогут воспользоваться крайней правой полосой на участке Моховой улицы. Кроме того, с 00:00 субботы до окончания мероприятий парковка на участке улицы Ильинки будет запрещена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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