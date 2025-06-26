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26 июня, 14:15

Транспорт

Исследования показали, что каждый пятый пользователь электросамокатов получал травмы

Исследования показали, что каждый пятый пользователь электросамокатов получал травмы

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Почти каждый пятый россиянин, регулярно пользующийся электросамокатами, получал травмы во время катания. Как показали исследования, большинство пострадавших отделались ушибами и ссадинами. При этом страховку оформили только 13% самокатчиков.

22% опрошенных рассказали, что на лечение и восстановление им пришлось потратить более 15 тысяч рублей. Аналитики подсчитали: за прошлый сезон страховые компании получили почти 17 тысяч заявлений о травмах при езде на электросамокатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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