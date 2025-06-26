Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 05:30

Транспорт

"Мой район. Новости": улично-дорожную сеть модернизируют в Алексеевском районе

"Мой район. Новости": улично-дорожную сеть модернизируют в Алексеевском районе

Маршруты общественного транспорта изменятся в трех столичных округах в конце июня

Пилотный проект по аренде электроскутеров "Велобайка" запустили в Москве

Ограничения движения введут в Москве 28 июня в связи с празднованием выпускных

Автомобили россиян стали портить в 1,5 раза чаще

Росавиация сняла часть ограничений на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 12 июля

"Московский патруль": транспортная полиция провела рейд на столичных вокзалах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 246 и 816 в Москве

В Алексеевском районе идут масштабные дорожные работы. Специалисты модернизируют существующие улицы и строят новые.

В частности, реконструируют 1-й Рижский переулок, Новоалексеевскую и Староалексеевскую улицы. Также строят новый проезд, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы. После открытия этого участка связка станет полноценным дублером проспекта Мира и разгрузит оживленную городскую трассу, а также местные улицы. В результате у жителей появятся новые удобные маршруты.

Кроме того, более безопасными станут Маломосковская улица и Рижский проезд. На них установят светофоры и сделают тротуары.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортдорогигородстроительствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика