"Мой район. Новости": улично-дорожную сеть модернизируют в Алексеевском районе

В Алексеевском районе идут масштабные дорожные работы. Специалисты модернизируют существующие улицы и строят новые.

В частности, реконструируют 1-й Рижский переулок, Новоалексеевскую и Староалексеевскую улицы. Также строят новый проезд, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы. После открытия этого участка связка станет полноценным дублером проспекта Мира и разгрузит оживленную городскую трассу, а также местные улицы. В результате у жителей появятся новые удобные маршруты.

Кроме того, более безопасными станут Маломосковская улица и Рижский проезд. На них установят светофоры и сделают тротуары.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".