Схема движения изменится на Большой Филевской улице Москвы с 3 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения транспорта изменится на Большой Филевской улице в Москве с 3 июля, сообщает портал мэра и правительства города.

В частности, возле дома 21, корпуса 2, по указанной улице водители больше не смогут воспользоваться левым поворотом на прилегающую территорию. Кроме того, для движения в область можно будет заехать во двор через разворот в сторону дома 21/19, корпуса 3. Расстояние не превысит 150 метров.

Ранее на этом участке у автомобилистов могли возникнуть трудности во время разъезда на повороте, что приводило к заторам и авариям. Однако измененная схема позволит сделать движение более безопасным и удобным. Автомобилистов призвали уделить внимание дорожным знакам и заранее изучить новую схему движения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что некоторые участки набережных будут закрыты в Москве в ночь на 22 июня из-за Ночного забега. Например, 21 июня в период с 20:00 до 23:59 перекроют участок Тестовской улицы от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, а также участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.