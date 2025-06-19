Расписание поездов временно изменится на МЦД-1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов изменится на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1). Коррективы коснутся составов, которые будут идти в период с 22:00 20 июня до 11:00 21 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На участке от Славянского бульвара до Савеловской большая часть поездов в обе стороны будет следовать по пути "на Одинцово". Информацию следует уточнять на табло станций.

На Белорусском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа. Также часть поездов проследует от/до Кунцевской, а некоторые составы дальнего пригорода будут отменены.

Интервалы движения на Савеловском направлении частично увеличатся до 30 минут. При этом некоторые поезда проследует от/до Лобни и Савеловского вокзала.

Кроме того, скорректировано движение поездов "Аэроэкспресс". Часть из них проследует от и до Савеловского вокзала. В аэропорт Шереметьево можно будет попасть на автобусах от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). С полным расписанием можно ознакомиться на сайте компании.

Горожанам рекомендовали проверять время отправления и прибытия поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что составы временно не будут останавливаться на станции Перерва второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 20 июня.

В скором времени вместо старой станции появится новый городской вокзал. Для работ нужно закрыть одну из платформ. Движение всех составов на данном участке будет сохранено. Они будут курсировать с обычными интервалами.