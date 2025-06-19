Три автобусных маршрута изменятся в Зеленограде

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Три автобусных маршрута скорректируют в Зеленограде с 21 июня. Транспорт поедет через особую экономическую зону "Технополис "Москва" в Алабушеве и соединит ее со станцией Зеленоград-Крюково Московского центрального диаметра (МЦД), сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршрут № 3 вместо Алабушевской улицы и участка Проектируемого проезда № 648 будет курсировать по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева. По указанным улицам также поедет автобус № 24, а маршрут № 27 от Западной пойдет по Алабушевской улице и Проектируемому проезду № 648 до Алабушевского кладбища.

Как рассказал Ликсутов, благодаря изменениям транспортная доступность улучшится для более чем пяти тысяч работников "Технополиса "Москва".



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Ранее электробусы вышли на маршруты с263 и с216. Транспорт проходит около девяти станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также охватывает пять районов: Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего курсируют шесть машин.