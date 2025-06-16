График поездов на Большом кольце и Казанском направлении МЖД изменится до 4 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График поездов на Большом кольце и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится до 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом второго главного пути на участке Гжель – Куровская. За это время специалисты планируют уложить 12 километров бесстыкового пути, благодаря чему во время движения будет снижен уровень шума и повысится плавность хода поездов.

Во время ремонтных работ будет снята старая конструкция пути и установлена новая. Кроме того, железнодорожники очистят и добавят щебень, выровняют путь, уложат и выполнят сварку пути. Для этого они применят необходимые материалы и технику. В их числе – краны для демонтажа и укладки, машины для глубокой очистки щебеночного балласта, выправочно-подбивочные путевые машины и щебеночно-очистительные комплексы, вагоны хоппер-дозаторы, рельсосварочная машина, автотракторная техника.

"Ранее железнодорожники провели обустройство вспомогательной инфраструктуры: блокпоста со стрелочными переводами. Это необходимо для обеспечения разъезда поездов, которые будут следовать на ремонтируемом участке по одному пути в реверсивном режиме", – говорится в сообщении.

Специалисты проведут работы по технологии "закрытого перегона" с 02:50 16 июня до 02:50 20 июня, в эти же часы 23–27 июня, с 30 июня по 4 июля, а также в сентябре.

В связи с ремонтом у некоторых пригородных поездов, в основном дальнего следования, изменится расписание. У ряда электричек поменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть поездов будет следовать по сокращенному маршруту, а некоторые временно исключены из расписания.

Кроме того, с 17 июня по 2 июля на участке Детково – Усады Окружные Большого кольца будут проводиться аналогичные работы. В рамках ремонта специалисты проведут глубокую очистку и подсыпку щебня, а также выправку 15,8 километра рельсов.

Ранее на этом участке была уложена новая рельсошпальная решетка. В связи с проведением ремонтных работ некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, а часть поездов временно исключат из расписания.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в графике на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Также в июне изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Казанского направлений. Например, на станции Большая Волга Савеловского направления по 30 июня вводятся технологические окна. Они будут действовать за исключением выходных в интервале с 11:40 до 15:40. В это время рабочие будут разбирать платформу, из-за чего приостановится движение поездов по второму пути.