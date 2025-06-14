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14 июня, 16:15

Мэр Москвы

Собянин объявил о строительстве нового перехода между МЦК и метро "Ботанический сад"

Собянин объявил о строительстве нового перехода между МЦК и метро "Ботанический сад"

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На станции "Ботанический сад" появится новый переход между МЦК и метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Станция пользуется большой популярностью – в будний день здесь совершается свыше 28 тысяч поездок, более половины из них с пересадками. Сейчас для этого приходится выходить на улицу.

Новый проект предусматривает строительство второго вестибюля МЦК. С платформы можно будет напрямую спуститься в подземный терминал, соединенный с метро. Также установят лифты, а пересадка станет в четыре раза короче. Выход № 7 станет свободнее, а в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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