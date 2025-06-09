Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: открыт лечебный корпус больницы имени Иноземцева после реконструкции

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В столице завершилась реконструкция одного из старейших стационаров города – Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. Новый корпус осмотрел Сергей Собянин. Он поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что впереди – реконструкция еще двух зданий больницы.

По его словам, это позволит создать единую современную инфраструктуру, комфортную как для пациентов, так и для сотрудников. Обновленный семиэтажный корпус получил современные операционные, реанимации, комфортные палаты и новое медицинское оборудование. Также появилась удобная навигация для пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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