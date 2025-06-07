07 июня, 07:35Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью 36 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, а также в Московском регионе.
Сергей Собянин сообщал, что минувшей ночью силами ПВО было уничтожено пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков уже находятся представители спецслужб.
В Курской области ПВО также уничтожила несколько вражеских беспилотников. При падении обломков дрона были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга".
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