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07 июня, 07:35

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 36 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, а также в Московском регионе.

Сергей Собянин сообщал, что минувшей ночью силами ПВО было уничтожено пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков уже находятся представители спецслужб.

В Курской области ПВО также уничтожила несколько вражеских беспилотников. При падении обломков дрона были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга".

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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