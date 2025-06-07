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03:36

Мэр Москвы

Собянин: еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре беспилотника на подлете к Москве в ночь на субботу, 7 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Этой ночью российские средства ПВО уже уничтожили один беспилотник, летевший на Московский регион. Таким образом, число сбитых за ночь БПЛА в столичном регионе достигло пяти.

На фоне отражения атаки беспилотников в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых БПЛА, атаковавших Москву

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