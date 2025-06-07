00:41Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на полеты отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Теперь обе авиагавани вновь принимают и отправляют воздушные судна.
Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на 7 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Данные меры были объявлены на фоне отражения очередной атаки вражеского БПЛА в Московском регионе.
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