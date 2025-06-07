Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:41

Транспорт

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь обе авиагавани вновь принимают и отправляют воздушные судна.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на 7 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Данные меры были объявлены на фоне отражения очередной атаки вражеского БПЛА в Московском регионе.

Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика