Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь обе авиагавани вновь принимают и отправляют воздушные судна.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на 7 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Данные меры были объявлены на фоне отражения очередной атаки вражеского БПЛА в Московском регионе.