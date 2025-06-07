00:34Мэр Москвы
Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Московский регион, в ночь на субботу, 7 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером 6 июня силы ПВО уничтожили в общей сумме пять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
В связи с отражением атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве