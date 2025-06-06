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06 июня, 19:46

Мэр Москвы

Собянин: пять беспилотников, летевших в сторону столицы, сбиты ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. Об этом заявил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Вечером 6 июня силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший Москву. Немногим позже Собянин заявил еще о двух уничтоженных беспилотниках, которые летели на Московский регион. Также еще один БПЛА, атаковавший столичный регион, ликвидировали средства противовоздушной обороны.

В связи с работой ПВО в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и посадку воздушных судов. Спустя некоторое время меры отменили.

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