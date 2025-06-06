Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Представитель ведомства уточнил, что запрет на использование воздушного пространства был введен для обеспечения безопасности полетов судов.

В пятницу, 6 июня, меры уже распространялись на эти авиагавани. Они были объявлены в 17:51 по московскому времени, но спустя несколько минут все ограничения отменили.

Как заявлял Сергей Собянин, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, который атаковал столичный регион. До этого ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще один БПЛА, атаковавший столицу.