06 июня, 17:51Мэр Москвы
Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили беспилотник, атаковавший Москву, 6 июня, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении мэра.
За сутки силы ПВО уничтожили 11 воздушных целей, которые пытались атаковать Москву. Ранее удалось отразить удар одного БПЛА, который направлялся в сторону города.
До этого средства ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к столичному региону.