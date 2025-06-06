Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили беспилотник, атаковавший Москву, 6 июня, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении мэра.

За сутки силы ПВО уничтожили 11 воздушных целей, которые пытались атаковать Москву. Ранее удалось отразить удар одного БПЛА, который направлялся в сторону города.

До этого средства ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к столичному региону.