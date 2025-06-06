06 июня, 06:15 (обновлено 06.06.2025 09:49)Транспорт
Временные ограничения были введены в аэропорту Самары
Фото: 123RF/dushlik
Ограничения на полеты были объявлены в самарском аэропорту Курумоч. Об этом говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимала на посадку и не отправляла никакие авиарейсы.
Позднее ограничения были сняты. Кореняко уточнил, что их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Саратова и Калуги. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, такие же ограничения распространились и на столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако ближе к утру все ограничения были сняты.
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