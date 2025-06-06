06 июня, 05:18Транспорт
Ограничения на полеты отменены в столичных аэропортах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что данные ограничения были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.
Меры безопасности в столичных авиагаванях вводились в связи с отражением очередной атаки вражеских беспилотников, летевших на Москву.
Между тем аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Саратова и Калуги.
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