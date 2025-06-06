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06 июня, 05:18

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные ограничения были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Меры безопасности в столичных авиагаванях вводились в связи с отражением очередной атаки вражеских беспилотников, летевших на Москву.

Между тем аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Саратова и Калуги.

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